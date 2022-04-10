رفع الحمل البدني للاعبين في مران الإسماعيلي

حرص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، علي رفع الحمل البدني علي لاعبيه خلال المران الذي أقيم مساء السبت علي الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية، في إطار استعداداته لمباريات الدوري العام.
يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي التي كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، بسبب ارتباط المنافس بمواجهتي نهضة البركان المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.
وعقد حمد إبراهيم وجهازه المعاون، اجتماعًا مع لاعبيه قبل بداية المران لعرض عليهم برنامج الفريق الحالي بعد تأجيل مواجهة النادي البورسعيدي، قبل أن يؤدي أعضاء الفريق تدريبات بدنية شاقة ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية ليختتم التدريب بتقسيمة.
وكان الدراويش قد اتفق علي خوض مباراتين وديتين ضد منتخب السويس وتليفونات بني سويف يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين علي التوالي، وذلك علي ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.
يذكر أن الإسماعيلي سيخوض أول مباراة عقب إستئناف المسابقة المحلية ضد إيسترن كومباني يوم ١٨ أبريل الجاري علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة.