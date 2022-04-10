 مستشار زيلينسكي: زيارة جونسون لكييف جاءت في الوقت المناسب ومهمة للغاية - بوابة الشروق
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مستشار زيلينسكي: زيارة جونسون لكييف جاءت في الوقت المناسب ومهمة للغاية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .
لندن - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 3:55 م

وصف أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، بأنها "جاءت في الوقت المناسب ومهمة للغاية".

وقال المستشار الدبلوماسي ايهور زوفوكفا -في حديثه في برنامج (صانداي مورنينج) على قناة بي بي سي، ونشرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية- إن رئيس الوزراء البريطاني"لم يأت خالي الوفاض"، حيث ناقش المسؤولون أنواعًا مختلفة من الدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والدعم المالي.

وأضاف زوفوكفا أن الصواريخ المضادة للسفن ستساعد في الدفاع عن مدن مثل أوديسا تحت هجوم السفن الحربية الروسية.

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