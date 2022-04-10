رحمة ضياء خلال مناقشة رواية «النقشبندي»: الفوز جائزة خيري شلبي «فرصة ذهبية» لأي مبدع

قالت الكاتبة الشابة رحمة ضياء إن ترشح روايتها "النقشبندي" الصادرة عن دار الشروق لجائزة خيري شلبي والفوز بها، يعد بمثابة "فرصة ذهبية" لأي مبدع، تمكنه من الانطلاق بعدها لإبداع المزيد من الأعمال المتميزة.



جاء ذلك خلال الأمسية الثقافية والفنية التي ترعاها دار الشروق، وانطلقت منذ قليل ولازالت وقائعها جارية لمناقشة رواية "النقبشندي" للكاتبة رحمة ضياء، في حضور عدد كبير من رموز المشهد الثقافي والأدبي، بمبنى القنصلية بمنطقة وسط البلد.



وأضافت الكاتبة رحمة ضياء أنها كانت في أشد حالات الحرص على التعمق في البحث والتفتيش خلال تاريخ مصر في الفترة التي عاشها النقشبندي، وما اتسمت به تلك الفترة من سياق اقتصادي وسياسي وثقافي، مع التعرف على من زاملوه من المنشدين الذين عاصروه ومن سبقوه لكي تتمكن من بلورة صورة كاملة عن حياته قبل الكتابة".



يناقش الرواية في أمسية كل من الكاتب الصحفي سيد محمود والروائي د. حاتم حافظ،في حضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق إبراهيم المعلم، ويقدم ابتهالات النقبشندي المنشد محمد الجعفري.



وكانت قد فازت رواية "النقشبندي" بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام 2021، وجاء في حيثيات الفوز: «الرواية تحاولُ بناءَ سيرة مُتخيَّلة للمُنشد الصوفي الشهير؛ الشيخ سيد النقشبندي، وهي سيرة لم يتم تناولها من قبل.



من أجواء الرواية: تبحثُ نصرة؛ الموظفة في هيئة الصرف الصحي، عن معنى لحياتها، فتقرر أن تبدأ في كتابة رواية عن النقشبندي. وفي رحلة بحثها، تسافر إلى طنطا، لكنها تُصاب في حادث يُغير لها حياتها.



في روايتها الأولى، تتتبع «رحمة ضياء» رحلة واحد من أشهر المُنشدين والمُبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني؛ سيد النقشبندي، بما فيها من جوانب مُثيرة وعوالم غامضة. تمزج المؤلفةُ بين الجانب التوثيقي والتخييل، لتقدم للقارئ جانبًا غير مَرويٍّ عن شخصية ثرية تتمتع بصوت وصفه الموسيقيون بأحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة، بما يجعلك تغوصُ معها في رحلة مُدهشة تبدو في ظاهرها أنها تغوص في عوالم الصوفية، لكنها تكشف أيضًا مَلْمَحًا من تقلُّبات النفس البشرية ومشاعرها المُنقسمة دائمًا.



رحمة ضياء؛ كاتبة وصحفية مصرية، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ٢٠١٢، حصدت عدة جوائز صحفية؛ أبرزها: جائزة هيكل للصحافة العربية، وجائزة «الصحفي الواعد» الدولية. اختارتها مجلة «نساء من مصر» ضمن قائمة ٥٠ سيدة مُلهِمة لعام ٢٠١٩، وكُرِّمت في إطار حملة ٢١ سيدة مصرية مُؤثِّرة لعام ٢٠٢١. نُشرت لها مجموعةٌ قصصية «رقصة مع الرومي»، وفازت روايتُها «النقشبندي» بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام ٢٠٢١.