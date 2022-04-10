 القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية

وكالات:
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 10:14 ص

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إن "طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52... دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية"، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين عسكريين أوكرانيين للتعليق. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من صحة النبأ.

وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدافع على أهداف أرضية. ولم يتم تحديد مكان وتوقيت الهجوم.


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