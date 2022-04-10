جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 498 مليون حالة





ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 498 مليونا و154 ألفا و313 إصابة.



وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و176 ألفا و420 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 985 ألفا و482 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفا و475 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و656 حالة.