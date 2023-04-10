 7 لاعبين يمثلون مصر فى بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات الجولف بأوغندا - بوابة الشروق
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7 لاعبين يمثلون مصر فى بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات الجولف بأوغندا

علي البحيري
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 5:38 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 5:38 م

اختار الجنوب إفريقي ريتشارد ماكليمور المدير الفني لمنتخب مصر للجولف سبعة لاعبين ولاعبات لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات التيتستضيفهاأوغندا خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل الجارى.

واللاعبون هم محمد أبو العلا وتيمور ربيع وسليم الإبياري ومحمد ربيع وفرح إيهاب وميا حسين ونادية يسري.

وينتظم منتخب الناشئين والناشئات في معسكر تدريبي مغلق اعتبارا من الغد وحتى يوم السفر إلى أوغندا الجمعة المقبل ، وذلك تحت إشراف المدير الفني  ريتشاردوالمدرب  فارس عبد العزيز.

وكان اتحاد الجولف قد أقام معسكرا تدريبيا مفتوح لجميع الناشئين والناشئات في ملعب جولف بالم هيلز منذ بدء شهر رمضان قبل الإفطار وبعده على مدار اليوملتطويرمستوى اللاعبين الصاعدين والحفاظ على اللياقة الذهنية والفنية.

من جانب آخر يشارك ثنائي المنتخب الوطني الأول عيسى أبو العلا ودين نعيم في بطولة مينا تور الدولية لمحترفي الجولف والتي تقام في ماليزيا خلال الفترة من 11 الى20 أبريل الجاري.

وعقب انتهاء عيسى ودين من المشاركة في بطولة مينا تور يتوجها إلى باكستان للعب في بطولة باكستان الدولية خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل الجاري


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