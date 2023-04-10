نينا مغربي: سعيدة بمشاركتي في الكتيبة 101 وتعلمت الكثير من فتحي عبد الوهاب

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الكتيبة 101"، أحداثا مليئة بالتشويق والإثارة، حيث قتل التكفيريون "إيمي" الشخصية التي تجسدها الفنانة نينا مغربي، فهي زوجة "وحيد" الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ورأى فتحي عبد الوهاب، جثة "إيمي" في مشهد مؤثر، حيث نجحت نينا مغربي في تجسيد المشهد ببراعة، بالإضافة إلى كسبها تعاطف الجمهور مع الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل.

وأعربت الفنانة نينا مغربي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا العمل الوطني الضخم في الدراما الرمضانية، مشيرة إلى أن دورها إضافة لها في مشوارها الفني.

وأكدت أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان فتحي عبد الوهاب، بجانب تعلمها منه الكثير.

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في إطار درامي حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

يضم مسلسل «الكتيبة 101» عددًا كبيرًا من نجوم الفن: منهم الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.