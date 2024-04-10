وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بضرورة الاستعداد على مدار الساعة لمواجهة الطوارئ خلال العيد

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع جميع المحافظين، تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر الاتصالات الهاتفية.

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال الاتصالات التي أجراها، على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مهنئًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك.

وشدد "آمنة"، على ضرورة تواجد كل القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد وفقًا لخطط العمل التي وضعتها المحافظات، مع استمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

وأشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق، لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولًا بأول حفاظًا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

وشدد على ضرورة التصدي لكل الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.

ووجه الوزير، القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التصدي بحسم لأى محاولات للتعدي على أملاك وأراضي الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف استغلالًا لفترة الإجازة في عيد الفطر المبارك، وأهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة.

وشدد الوزير، على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مع أهمية المرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية على نطاق عملها خلال إجازة عيد الفطر، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال أيام العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.

وأشار إلى تلقي الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال: رقم الواتساب (٠١٢٠٠٣٥٣١١١)، ورقم الخط الساخن (15330)، والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg)، والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك)،(www.facebook.com/sotakmasmwo).

وخلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين، أشاروا إلى قيامهم بعدد من الجولات الميدانية في مناطق مختلفة وعلى بعض المنشآت العامة والخدمية والمستشفيات ودور الأيتام ورعاية المسنين بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وكذا متابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات

خلال أول أيام عيد الفطر وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى، والورود وهدايا رئيس الجمهورية، لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

كما أكد المحافظون على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.