قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون في هجمات صاروخية روسية على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وفقا لتقارير رسمية.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة أوليه كيبر على قناته على تطبيق تيليجرام مساء اليوم الأربعاء: "إن طفلة 10 أعوام كانت بين الضحايا.

وأوضح أن القصف تم بصواريخ باليستية من طراز إسكندر". يذكر أن أوديسا هي واحدة من أكثر المناطق تضررا من الهجمات الجوية الروسية.

كما تعرضت المدينة والمنطقة المحيطة بها لعدة هجمات في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقد ألحقت سلسلة من الهجمات الجوية الروسية الضرر بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في جنوبى أوكرانيا، بحسب معلومات صادرة عن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء.

وتردد أن منشآه لإمدادات الكهرباء تعرضت للضرر في مدينة أوديسا. واندلع حريق في محطة للكهرباء في منطقة ميكولايف، وفقا لما أعلنه المركز الصحفي بجنوبى أوكرانيا على قناته بتطبيق تليجرام.

ولم يتم تحديد حجم الضرر. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الروسي نشر 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، تم إسقاط 14 منها.