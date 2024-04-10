سويسرا تعتزم استضافة مؤتمر دولي حول أوكرانيا في يونيو المقبل

تعتزم سويسرا استضافة مؤتمر سلام دولي رفيع المستوى بشأن أوكرانيا، فى يونيو المقبل، ولكن وزير الخارجية إجنازيو كاسيس، قال فى برن اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تشارك فيه.

ومن المتوقع عقد المؤتمر يومى 15 و16 يونيو في فندق فاخر يطل على بحيرة لوسيرن، ورغم أنه لم يتم كشف الكثير عن المؤتمر، غير أن المباحثات مع دول عديدة كشفت عن أن مؤتمرا رفيع المستوى سوف يعقد بموافقة دولية كافية كبداية لإطلاق عملية سلام، وفقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية الفيدرالية السويسرية فى برن.

وأوضحت الوزارة، أن المؤتمر يستهدف توفير منصة للحوار حول سبل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا، قائلة إن المباحثات سوف تقوم على أساس القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت أن بلادها لا تنوي المشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، حتى لو تمت دعوتها رسميا إليه.

ووجهت سويسرا الدعوة للصين لحضورة قمة السلام.