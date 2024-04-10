محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بساحة المعمورة نطاق حي الشرق مع المئات من أهالي المدينة الباسلة، يرافقه اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين.



حرص اللواء عادل الغضبان على تبادل التهنئة مع المواطنين، كما قام بتوزيع العيدية على الأطفال، فيما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية معه بهذه المناسبة.

قام أعضاء الأحزاب السياسية بتوزيع الهدايا واللعب والبالونات على الأطفال، فى أجواء تسودها الفرحة والسرور والبهجة والسعادة.



