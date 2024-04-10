أحمد حلمي يشيد بموهبة مصطفى غريب: أنت خطير وبحبك أوي

أشاد الفنان أحمد حلمي، بموهبة الفنان مصطفى غريب، وذلك خلال لقاء لبرنامج «carpool karaoke بالعربي»، المذاع عبر فضائية «دبي»، مساء الأربعاء،

وبسؤاله عمن يختاره بين مصطفى أبو سريع ومصطفى غريب ليكون مشاركًا بفيلم أكشن، أجاب: «مصطفى غريب محبش أشوفه في أكشن عادي، أحب أشوفه في أكشن كوميدي أو كوميدي لأنه خطير، أنا بحبك أوي».

وأشار إلى أنه يختار الفنان كريم عبدالعزيز، ليلعب دور البطولة أمام زوجته الفنانة منى زكي، في فيلم قصته جاسوسية، معقبًا: «في كاريزما بينهم في التمثيل وبيعرفوا يطلعوا حاجة حلوة».

وقال إنه يتمنى تقديم عمل من بطولته وزوجته، مصرحًا أنهما يعتزمان طرح فيلم رومانسي تراجيدي في عطلة رأس السنة، بعدما تنتهي منى من مشروعها شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أنه يختار إنتاج فيلم كوميدي لأمير كرارة، وليس أحمد السقا، لأنه يحب أدوار الأخير في الأفلام الأكشن.

وقرر اختيار سلمى حايك وليس نيكول كيدمان، بعد سؤاله عن الممثلة الأجنبية التي يستعين بها للعب دور في أحد أفلامه، مضيفًا: «بحب الملامح الشرقية أكتر، بحس الوشوش دي بتعبر أكتر وفيها حياة أكتر».

أما المذيعة التي يختارها لتقديم برنامج مخصص لدعم السيدات بين منى زكي وياسمين عبدالعزيز، فقرر اختيار زوجته؛ لأنها مهتمة بملفات المرأة وتتناولها في أعمالها.

واختار الفنانة منة شلبي لتلعب بطولة مسلسله الرمضاني، مستطردًا: «منة وحشتنا وعاوزين نشوفها في رمضان والتليفزيون».