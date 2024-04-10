علي ربيع: صعوبة فيلم «ع الماشي» لاعتماده على الحركة والتحضيرات استغرقت عاما كاملا

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ع الماشي"، بحضور فريق العمل.

وقال الفنان علي ربيع، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش العرض الخاص، إن الفيلم قصته ممتعة، فهي تدور في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبرا على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لحظة.

وأضاف ربيع أن الجمهور سيرى كوميدية جديدة لم يقدمها من قبل، ستجعلها من أهم أفلام عيد الفطر المبارك.

وأكد ربيع، إن التحضيرات للفيلم استغرقت عاما كاملا، بجانب صعوبة الدور الذي يعتمد على الحركة طوال الوقت، حيث استغرق التصوير أكثر من 14 ساعة يوميا.

وتابع أن الشخصية صعبة ولها تحولات كثيرة، كما أن التصوير كان مرهقا للغاية، بالرغم من تشابه كوميديا الكواليس مع قصة الفيلم.

فيلم "ع الماشي" من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج محمد الخبيري.