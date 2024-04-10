هجمات جوية روسية جديدة تضرب محطات نووية بجنوبي أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألحقت سلسلة جديدة من الهجمات الجوية الروسية، الضرر بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في جنوبي أوكرانيا، بحسب معلومات صادرة عن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء.

ويتردد أن منشأة لإمدادات الكهرباء تعرضت للضرر في مدينة أوديسا بالبحر الأسود.

واندلع حريق في محطة للكهرباء في منطقة ميكولايف، وفقا لما أعلنه المركز الصحفي بجنوبى أوكرانيا على قناته بتطبيق تليجرام، ولم يتم تحديد حجم الضرر.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن الجيش الروسي نشر 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، تم إسقاط 14 منها .

وقالت القوات الجوية، إن روسيا أطلقت صاروخي كروز من طراز اسكندر- كيه وصاروخ باليستي من طراز إسكندر - إم من شبه جزيرة القرم التي تحتلها .