 هجمات جوية روسية جديدة تضرب محطات نووية بجنوبي أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هجمات جوية روسية جديدة تضرب محطات نووية بجنوبي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:34 ص

ألحقت سلسلة جديدة من الهجمات الجوية الروسية، الضرر بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في جنوبي أوكرانيا، بحسب معلومات صادرة عن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء.

 ويتردد أن منشأة لإمدادات الكهرباء تعرضت للضرر في مدينة أوديسا بالبحر الأسود.

 واندلع حريق في محطة للكهرباء في منطقة ميكولايف، وفقا لما أعلنه المركز الصحفي بجنوبى أوكرانيا على قناته بتطبيق تليجرام، ولم يتم تحديد حجم الضرر.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن الجيش الروسي نشر 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، تم إسقاط 14 منها .

وقالت القوات الجوية، إن روسيا أطلقت صاروخي كروز من طراز اسكندر- كيه وصاروخ باليستي من طراز إسكندر - إم من شبه جزيرة القرم التي تحتلها .

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