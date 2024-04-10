قالت الفنانة انتصار، إن «مشاركتها في الإذاعة المدرسية ساعدتها على سرعة الحفظ والقدرة على الارتجال»، مشددة على أهمية دور المدرسة والمعلمين في إبراز مواهب الأطفال.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الإذاعة جعلتها معتادة على وجود الجمهور من حولها، معقبة: «صوتي كان بيجلل العمارات المجاورة، وجمهوري كان في البلكونات».

وذكرت أن الإذاعة المدرسية نبهتها لأنها تمتلك صوتًا مميزًا، مضيفة: «فهمت إني أقدر أشتغل مسرح بدون ميكروفون، وعرفت إن صوتي يسهل تمييزه».

وأشارت إلى أنها التحقت بمسرح المدرسة في المرحلة الثانوية، نافية ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بشأن التحاقها بمسرح الجامعة.

ولفتت إلى أنها قدمت أول أدوارها السينمائية بفيلم «المقامر» عندما كانت في سنتها الأولى الجامعية، مؤكدة أنها تحب المسرح رغم أنها اشتهرت في البداية سينمائيًا.

وأكملت: «حياة خشبة المسرح عشق، كفاية الستارة تفتح وتسمع بداية المسرحية وقلبك يدق.. أنا اشتهرت سينمائيًا لكن أحب المسرح لإنه بالع كل حاجة جواه؛ بيت كبير اللي بيدخله بيتعلم».