متحدث سويسري يؤكد على ضرورة مشاركة روسيا في مؤتمر سلام أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينجر، ضرورة مشاركة روسيا في مؤتمر السلام المقرر عقده في بلاده منتصف يونيو المقبل.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء عن إلشينجر قوله فى تصريحات صحفية: "يجب أن يضع المؤتمر الأساس لعملية السلام. لقد أعلنت روسيا أكثر من مرة، أنها غير مهتمة بالمشاركة في هذا الاجتماع الأول. وبالنسبة لسويسرا، من الواضح أن السلام الدائم يتطلب مشاركة روسيا".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان أول وزير خارجية التقى به وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس في وقت سابق من هذا العام في نيويورك بشأن عقد المؤتمر.

وأضاف: "في ذلك الاجتماع، صرح الوزير كاسيس بأن سويسرا ترغب في مناقشة جميع وجهات النظر الممكنة بشأن الحل السلمي وجميع مبادرات السلام القائمة".

وتستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل قرب مدينة لوسيرن.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت سابقا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو دعيت إليه.