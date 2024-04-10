مخاوف من سقوط المزيد من القتلى في انفجار بمحطة للطاقة شمالي إيطاليا

في أعقاب انفجار وقع بمحطة للطاقة الكهرومائية مقامة فوق خزان مائي بشمال إيطاليا، تتزايد المخاوف بشأن مقتل أربعة عمال آخرين.

وتم العثور على ثلاث جثث لرجال تتراوح أعمارهم بين 35 و73 عاما، ميتين في المنشأة الواقعة فوق خزان سوفيانا، بعد وقوع الانفجار أمس الثلاثاء، واستمرت جهود الإنقاذ اليوم بعد مرور أكثر من 18 ساعة على وقوع الحادث.

وأصيب خمسة عمال على الأقل بحروق خطيرة.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء: "نعمل بدون أمل كبير في العثور على المفقودين أحياء".

ولا تزال الظروف الدقيقة لوقوع الانفجار غير واضحة.

وأظهرت النتائج الأولية أن حريقا اندلع أثناء العمل في توربين يقع على عمق نحو 30 مترا تحت الأرض، ما أدى إلى وقوع الانفجار.

ونتيجة لذلك، دخلت المياه أيضا إلى محطة توليد الكهرباء، ما تسبب في جعل أعمال الإنقاذ أكثر صعوبة. ويقع الخزان في حديقة إقليمية بجبال الأبينيني بين مدينتي بولونيا وفلورنسا، على ارتفاع يقل قليلا عن 500 متر.