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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أطقم الحكام التي تدير مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دوري نايل.

ويلتقي إنبي عصر اليوم مع مودرن سبورت على ملعب بتروسبورت، بينما يلعب الإسماعيلي مع الاتحاد باستاد هيئة قناة السويس.

ويدير مباراة إنبي ومودرن طاقم تحكيم بقيادة محمود ناجي، ويعاونه ماجد المليجي وطارق مصطفى، بينما سيكون أحمد ناصر حكماً رابعاً، وفي تقنية الفيديو كل من عمرو الشناوي وأسامة السيد.

أما مباراة الإسماعيلي والاتحاد فيديرها طاقم تحكيم بقيادة محمد عادل ويعاونه شريف عبدالله وإسلام أبو العاط، بالإضافة إلى محمود منصور حكماً رابعاً، وفي تقنية الفيديو كل من محمود دسوقي ويوسف البساطي.