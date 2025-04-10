زيادة ميزانية أولمبياد ميلان الشتوية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلان - كورتينا بإيطاليا، المقررة العام المقبل، عن ميزانية قدرها 7ر1 مليار يورو (9ر1 مليار دولار)، وذلك بزيادة 200 مليون يورو (222 مليون دولار) عن الميزانية المقررة سابقا.

وتتضمن الميزانية بناء ملاعب لمنافسات البطولة، مثل مركز التزلج في كورتينو دامبيزو، الذي وصلت تكلفته إلى 118 مليون يورو (131 مليون دولار).

وهذا بالإضافة إلى صالة سانتا جوليا الجديدة للهوكي في ميلان، التي وصلت تكلفتها إلى ما يقرب من 300 مليون يورو (330 مليون دولار)، لكنها لا تشمل مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تتضمن القطارات والسكك الحديدية.

وستساهم اللجنة الأولمبية الدولية بمبلغ قدره مليار دولار، كتمويل إضافي للمنافسات التي ستقام بين السادس و22 من فبراير/شباط المقبل، فيما ستقدم الحكومة الإيطالية تمويلا يتجاوز المليار دولار، لتطوير البنية التحتية.

وعلى عكس الدورات السابقة في سوتشي (روسيا) عام 2014، وبيونج تشانج (كوريا الجنوبية) عام 2018، وبكين 2022، فإن معظم ملاعب نسخة عام 2026، كان قد تم استخدامها سابقا لعدة سنوات، في بطولات كأس العالم ومنافسات دولية عدة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن روسيا أنفقت 51 مليار دولار، في دورة سوتشي عام 2014، ومن المتوقع أن يظل ذلك الرقم صامدا لعدة سنوات.

وقدرت الميزانية التشغيلية لدورة الألعاب في نسخة عام 2022، التي أقيمت في بكين، بمبلغ 4 مليار دولار.