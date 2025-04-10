​​​​​​​إنريكي: كفاراتسخيليا يملك مواصفات مشروع باريس الجديد

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كثيرا بالجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بعد الفوز (3-1) على أستون فيلا، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل كفاراتسخيليا هدف باريس سان جيرمان الثاني، بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

قال إنريكي في تصريحات عبر صحيفة لوباريزيان "إنه لاعب متعدد المهارات، أردت التعاقد معه منذ أن توليت قيادة بي إس جي في صيف 2023".

وأضاف المدرب الإسباني "كفاراتسخيليا يجمع كل المواصفات المطلوبة في مشروع باريس الجديد، وهي الشباب والجودة بالكرة وبدونها والالتزام بالمهام الدفاعية والقوة البدنية".

وأشار "خفيتشا يتمتع بشخصية قوية وخبرة كبيرة، فاز بجائزة أفضل لاعب أمام أستون فيلا، وكان يستحق أن يفوز بالجائزة في المباراة الماضية أمام ليفربول".

في سياق متصل فسر لويس إنريكي قراره بالاعتماد على ديزيريه دوي على حساب برادلي باركولا، قائلا "توقعت مساحات أقل في المباراة، ودوي يكون أفضل عندما تكون المساحات ضيقة، لأنه أكثر مهارة".

وأشار المدرب الإسباني "كان هناك 5 لاعبين على مقاعد البدلاء بإمكانهم التواجد في التشكيل الأساسي أمام أستون فيلا، ولكن كان علي اتخاذ القرار".

وأكد إنريكي "لم أغضب عند محاولة دوي المراوغة في بداية المباراة، لا أغضب من ذلك، فهو لاعب مهاري ومتميز في المواجهات الفردية، ويجيد التسديد أيضا، ولديه كل المواصفات المطلوبة للاعب بي إس جي".

واستطرد "أنا محظوظ بوجود هؤلاء على مقاعد البدلاء، لي كانج إن وبرادلي باركولا وجونسالو راموس ولوكاس هيرنانديز ووارن زاير إيمري، هذه هي عظمة باريس سان جيرمان".

وأتم إنريكي "لم أتوقع أن يلعب أستون فيلا بهذا التكتل الدفاعي، ولكننا أجبرناهم على لعب الكرات الطويلة بفضل الضغط القوي عليهم، ومهمة التأهل لم تحسم بعد، وسنلعب بخطة هجومية في مباراة الإياب (يوم الثلاثاء المقبل)".