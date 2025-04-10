أوكرانيا تؤكد مجددا مزاعمها بشأن جنود صينيين يقاتلون بجانب روسيا

بعد اعتقال اثنين من المواطنين الصينيين اللذين قاتلا بجانب روسيا في أوكرانيا، كثفت كييف اتهاماتها ضد الحكومة في بكين.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية اليوم الأربعاء أن هذه ليست حالات معزولة.

وأضاف زيلنسكي: "لدينا أيضا معلومات عن مواطنين آخرين من جمهورية الصين الشعبية يخدمون في الجيش الروسي - مع أسماء وألقاب وتفاصيل عن الطرق المحددة التي أصبح بها هؤلاء الجنود جزءا من قوات الاحتلال الروسية".

وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، صرح زيلينسكي بأن هناك ما لا يقل عن 155 مواطنا صينيا في الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي إن كييف لديها الآن كل المعلومات عن هؤلاء الأشخاص الـ155، بما في ذلك تفاصيل جوازات سفرهم. وأضاف أن روسيا تجند هؤلاء الرجال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال تيك توك، وأشار إلى أن بكين على علم بذلك.

وقال في المؤتمر الصحفي إن الأسيرين الصينيين، اللذين يجري استجوابهما الآن في كييف، ستطلق أوكرانيا سراحهما فقط مقابل أسرى حرب أوكرانيين.

وفي كلمته المسائية المصورة، أشار زيلينسكي إلى أن قتال جنود صينيين لصالح روسيا يتناقض مع الموقف الرسمي لبكين.

وشدد زيلينسكي على أن "تعزيز قوات الاحتلال في نفس وقت التحدث عن السلام هما أمران متناقضان".

وقد رفضت الصين، التي تعتبر محايدة رسميا، في وقت سابق الاتهام بأن مواطنيها متورطون في الغزو الروسي لأوكرانيا وتحدثت عن مزاعم "غير مبررة".