رئيس النواب الأمريكي يتعهد بإعادة محاولة المصادقة على مشروع قانون الموازنة

تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الخميس، بإعادة محاولة المصادقة على مشروع قانون الموازنة، بعد تعليق التصويت بصورة مفاجئة. وعمل الليلة الماضية لإرضاء نواب الحزب الجمهوري الذين رفضوا الموافقة على خفض الضرائب بواقع تريليونات الدولارات بدون خفض أكبر للنفقات.

ولم تتم الموافقة على حزمة خفض الضرائب رغم الضغط القوي الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب.

واضطر جونسون إلى إرجاء التصويت الذي كان مقررا أمس الأربعاء حيث تركه الجمهوريون المتشددون دون دعم كاف وخاطروا بإفشال مشروع القانون الذي يصفه الرئيس بأنه "مشرع قانون كبير وجميل"، وهو أساسي بالنسبة لأجندته من أجل خفض الضرائب والترحيلات الجماعية والاكتفاء بحكومة اتحادية أصغر.

لكن جونسون انحاز صباح اليوم إلى جانب زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ جون ثون في الكابيتول، وأكد أنهما في مسار للسعي للموافقة على خفض للضرائب بقيمة 5ر1 تريليون دولار.

وقال جونسون، وهو الممثل الجمهوري بالمجلس عن ولاية لويزيانا، قبل التصويت على مشروع القانون: "أعتقد ان لدينا الأصوات الكافية، وسنتخذ الخطوة التالية الكبيرة".