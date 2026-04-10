أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم الذي طال منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين.

وشددت في بيانها، أن هذا الاعتداء الإجرامي السافر يعد انتهاكا فاضحا لكافة قواعد القانون الدولي، لا سيما وأن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل المساعي الدولية الحثيثة للتهدئة وخفض التصعيد وإحلال الاستقرار في المنطقة

وأكدت دولة الكويت تضامنها ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وصون مقدراتها.

وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، أن هذه الاستهدافات نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، فضلا عن تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.

وأشار إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من كميات الضخ بعد استهداف إحدى محطات الضخ على خط أنابيب شرق- غرب، والذي يعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية في هذه الفترة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.