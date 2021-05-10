 وفد من صنداونز في ستاد القاهرة لمتابعة الأهلي أمام الزمالك بقمة الدوري - بوابة الشروق
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وفد من صنداونز في ستاد القاهرة لمتابعة الأهلي أمام الزمالك بقمة الدوري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 8:33 م

تواجد وفد من نادي صنداونز الجنوب إفريقي في ستاد القاهرة لمتابعة الأهلي في مباراة اليوم أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 21 للدوري الممتاز.

وضم الوفد كل من خالد علي المنسق العام لصنداونز، وغولام محلل الأداء وهو شقيق يوشا محلل الأداء في فريق الكرة بالنادي الأهلي.

وجاء حضور الثنائي من أجل متابعة أداء لاعبو الأهلي وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريق الأحمر بنظيره صنداونز يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا علي ملعب الأهلي we السلام.


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