ألمانيا تنجح في تطعيم ثلث مواطنيها بلقاح كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، أن مواطنا من بين كل ثلاثة مواطنين في ألمانيا الآن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وذكر تقرير نشر في موقع قناة "أيه آر ديه" اليوم الاثنين، أنه تم تحصين واحد من كل عشرة تقريبًا بشكل كامل أثناء جائحة كورونا، وأعطت مراكز التطعيم في ألمانيا الآن أكثر من 35 مليون جرعة لقاح ضد (كوفيد - 19).

وأشار التقرير إلى أنه طبقا لبيانات معهد "روبرت كوخ"، فقد تلقى 32.8% من الأشخاص في ألمانيا جرعة واحدة من اللقاحً ضد كورونا، بينما تلقى 9.4% من السكان الجرعتين من التطعيم.