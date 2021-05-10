تقارير: إسرائيل تقرر تغيير مسار الطائرات بمطار بن جوريون تحسبا لاستهدافها

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ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تقييما أمنيا مع عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين فيما يتعلق بالأوضاع في القدس والأحداث في الجنوب على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أجرى نتنياهو في الساعات الاخيرة تقييمًا للوضع مع وزير الدفاع بني جانتس ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا حيث ركزت المباحثات على الوضع في القدس.

وشارك رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي ورئيس الشاباك يوسي كوهين والمفوض يعقوب شبتاي ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات في تقييم الوضع، وفقا لما نقلته شبكة فلسطين الإخبارية.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على حدود غزة، واتخذ اجراءات عديدة تمنع المزارع الاقتراب من الحدود واغلاق الشوارع القريبة من الحدود خوفا من نيران القناصة والمضادة للدبابات.

وبحسب هآرتس، فقد اتخذت هذه الإجراءات بعد تقييم الوضع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما توقفت حركة القطارات فى المنطقة الجنوبية مؤقتا.

كما اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارا بتغير مسار الطائرات المدنية المقرر هبوطها في مطار بن غوريون في تل ابيب تحسبا لتعرض هذه الطائرات الى قصف صاروخي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقررت الحكومة الاسرائيلية تأجيل المناورات العسكرية الضخمة التي تحاكي تعرض إسرائيل لحرب على أكثر من جبهة.