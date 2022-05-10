قومي المرأة: العمل في جميع مشروعات التوعية مع متطوعي حياة كريمة

وجهت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة مقررات المجلس ونوابهن بالعمل في جميع مشروعات التوعية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات من مؤسسة حياة كريمة للوصول الى أكبر عدد من السيدات.



فيما عبرت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" آية عمر عن تقديرها للتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ووضع استراتيجية متكاملة للتعاون بين الطرفين نتيجة تقابل العمل فى عدد من المحاور لاسيما المرأة والمتطوعين.



وأكدت على أهمية هذه الخطوة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تسعي المؤسسة لإبرامها مع شركاء النجاح، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة توحيداً لكافة الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة.



جدير بالذكر إلى أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة والتكليف الرئاسي للمجلس القومي للمرأة "بقيام المجلس وبالاستفادة من فروعه المنتشرة بالمحافظات بعقد ندوات وورش عمل بهدف شرح تأثير المردود المنتظر للمشروع على المرأة المصرية.