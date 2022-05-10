الإمارات تطرح 40% من أسهم محطة العجبان للطاقة الشمسية للبيع

دعت حكومة أبو ظبي الشركات المهتمة لتقديم عروضها لشراء حصة تصل إلى 40% من مشروع جديد للطاقة الشمسية، حيث تستهدف حكومة عاصمة الإمارات العربية المتحدة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان شركة مياه وكهرباء الإمارات، القول إنها ستطلب تقديم العروض لشراء حصة من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة العجبان، مشيرة إلى أن الحكومة ستحتفظ بنسبة 60% من أسهم المشروع.

يذكر أن أبوظبي لديها حاليا محطتين للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 3.2 جيجاوات عند تشغيلهما بكامل القدرة، كما تقيم إمارة دبي المجاورة محطات للطاقة الشمسية تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5 جيجاوات في وقت لاحق من العقد الحالي.

وستنتج المحطة الجديدة في العجبان كهرباء تكفي احتياجات حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الإمارات العربية، وبمجرَّد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري، فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويًا.