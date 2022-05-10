أمين الأمم المتحدة ورئيس النمسا يبحثان غدا في فيينا عددا من القضايا الدولية

يبحث الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين غدا الأربعاء، مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في فيينا عددا من القضايا الدولية أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ ومساعدة اللاجئين.

وذكرت المستشارية النمساوية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس سوف يستقبل الأمين العام في قصر هوفبورج الرئاسي بحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمقر الأمم المتحدة في فيينا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر غد للرئيس النمساوي والأمين العام للأمم المتحدة، لافتا إلى أن جوتيريش سيزور غدا أيضا الجامعة التكنولوجية في فيينا ويحضر عروضا للطلاب حول أفضل النماذج النمساوية في تجارب التحول في مجال الطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام في وقت لاحق مع المستشار الفيدرالي كارل نيهمر وبعض أعضاء الحكومة النمساوية؛ لبحث تعزيز التعاون بين الحكومة والمنظمة الدولية.