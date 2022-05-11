وفاة ليونيد كرافتشوك أول رئيس لأوكرانيا المستقلة عن 88 عاما

توفي ليونيد كرافتشوك، أول رئيس لأوكرانيا المستقلة، عن 88 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن أسرته اليوم الثلاثاء.



وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في منشور عبر منصة "تيليجرام" إنه لخبر محزن وخسارة عظيمة".



وكان كرافتشوك رئيسا لمجلس السوفييت الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية عندما انفصلت عن الاتحاد السوفييتي، وأصبح رئيسا بحكم الواقع للبلاد قبل انتخابه لهذا المنصب في ديسمبر 1991.



وبعد بضعة أيام، التقى في ذلك الوقت مع رئيس روسيا، بوريس يلتسين، ورئيس بيلاروس، ستانيسلاف شوشكيفيتش، للتوقيع على الوثائق التي من شأنها حل الاتحاد السوفييتي.



وظل رئيسا للبلاد حتى عام 1994.



وتأتي أنباء وفاة كرافتشوك بعد أقل من أسبوع من وفاة شوشكيفيتش في بيلاروس، عن عمر يناهز 87 عاما. وتوفي يلتسين في عام 2007.