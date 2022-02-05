السيطرة على حريق مخلفات داخل كلية التربية الرياضية بفيصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل كلية التربية الرياضية بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كلية التربية الرياضية بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتبين نشوب حريق بمخلفات أشجار داخل الكلية، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.