الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين نازح داخل أوكرانيا منذ بداية الحرب

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 8 ملايين شخص نزحوا داخليًا في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية على كييف، في الـ24 من فبراير الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الثلاثاء، أظهر الاستطلاع الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة، أن ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص، أو 44% منهم، يفكرون في المزيد من إعادة التوطين؛ بسبب حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت 3 ملايين و275 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر «راديو بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن 17 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الاثنين، مقابل 23 ألفا و600 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

ومررت بولندا، في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.