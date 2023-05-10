سوريا تتلقى دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها 19 مايو الجاري

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، تلقي دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 19 مايو الجاري بمدينة جدة.

ونشرت الرئاسة السورية بيان عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه، "تلقى الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري".

ونقل الدعوة للرئيس السوري السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمَّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وأمس، قررت السعودية، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وذلك بعد موافقة وزراء خارجية الدول العربية على عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة الأحد الماضي.

وكان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو2023".