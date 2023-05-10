قالت الفنانة لبنى ونس، إنها شعرت بسعادة كبيرة عندما تلقت عرضا للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، وعُرضت اليوم الأربعاء، أنها تشعر بالسعادة دائما عندما تجسد دور الأم، واصفة دور "فاطمة" الذي قدّمته في المسلسل بأنه كان مركبا.

وأشارت إلى أنها كانت متوقعة نجاح المسلسل الذي يخرجه الفنان محمد سامي، موضحة أنهما عملا سويا من قبل في مسلسل البرنس، وأشارت إلى أن سامي آمن بموهبتها، وكانت واثقة في قدرته على إظهارها.

ولفتت إلى أن السعادة غمرتها عندما شرح لها سامي تفاصيل الدور، وشعرت أنه منحة إلهية تسبب فيها سامي، مؤكدة أنّ الأدوار المركبة دائما ما تثبت مدى الموهبة الفنية.

ونوّهت بأن سامي يتيح للممثل مساحة لإضافة شيء على الدور لكن من خلال الاتفاق على ذلك، بحيث يكون ما يتم تصويره هو المتفق عليه.

ووصفت المخرج بأنه رب العمل وبالتالي هو المسئول عن كل تفصيلة به، موضحة أن المخرج يطرح وجهة نظره ويشرح تفاصيل الدور، ثم يترك للممثل تنفيذ ما قاله وما يخرج من الفنان وما يرغب في إضافته.

وأفادت بأنها أجرت عدة مناقشات مع سامي بخصوص بعض الإضافات على دورها، ولذلك لصالح العمل الدرامي نفسه.

ومسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لمى كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة (محمد رمضان) الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.