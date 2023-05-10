تحيي جامعة الدول العربية، غدا الخميس، يوم "التضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني"؛ تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته 52 المنعقدة بالقاهرة في سبتمبر الماضي.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، إن هذه الذكرى التي تصادف فاجعة اغتيال الإعلامية الفلسطينية بقناة "الجزيرة" الشهيدة شيرين أبو عاقلة مناسبة لإثارة انتباه الرأي العام العالمي والنخب الصحفية والإعلامية والفكرية والهيئات الحقوقية بالحاجة للتضامن مع مكونات الإعلام الفلسطيني ضد الممارسات والخطط الممنهجة للسلطات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس عمق جذور الهوية الفلسطينية، وتحريف أصالة المعالم الحضارية والروحية الفلسطينية وخاصة بالقدس الشرقية.

وأكد السفير خطابي أن الإعلام الفلسطيني يتعرض لأفظع الانتهاكات دون أدنى اعتبار لقواعد وضوابط حماية السلامة البدنية للصحفيين والإعلاميين أثناء أداء مهامهم المهنية في النزاعات المسلحة بما في ذلك ضرورة معاملتهم وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ولا سيما مقتضيات المادة ٧٩ من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وشدد السفير خطابي، على أن القضية الفلسطينية تظل في صلب استراتيجية العمل الإعلامي العربي مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية بادرت منذ اللحظة الأولى لاقتراف هذا الفعل الإجرامي الدنيء لدعم المبادرة الفلسطينية التي تروم إحياء هذه الذكرى لما لها من حمولة رمزية وفاء لروح شرين أبو عاقلة وأمثالها من الإعلاميين الفلسطينيين الذين وهبوا حياتهم، بكل نكران ذات، نبراسا وإخلاصًا لرابطة الانتماء وأمانة الدفاع عن المبادئ والقيم الإنسانية.