في الوقت الذي كانت تدوى فيه صفارات الإنذار في تل أبيب، كانت شواطئ المدينة تشهد على عملية هروب جماعي في أعقاب وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى هناك.

وأظهرت لقطات مصورة، لحظة هروب من قِبل السكان بالتزامن مع صفارات الإنذار وهي تدوي.

مستوطنون يهربون من الجنوب..

شواطئ تل أبيب خالية حالياً..#غزه_تقاوم

pic.twitter.com/gimn7uNcUQ — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) May 10, 2023

هروب جماعي للمستوطنين من شواطئ مدينة تل أبيب المحتلة pic.twitter.com/hKAcGR9HIc — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) May 10, 2023

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الصواريخ التي (أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية) واستهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية بمطار بن جوريون.

كما تحدثت بيانات ملاحية عن تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار بن جوريون في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة.

فيما كثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.