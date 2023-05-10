 العاهل السعودي يدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل السعودي يدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 5:02 م

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة للرئيس السوري بشار الأسد؛ للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

وسلم الدعوة، سفير الرياض لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الرئيس بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، أمس، إن المملكة ستستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من عشر سنوات وبعد يومين من عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

واتفقت دمشق والرياض، على معاودة فتح سفارتيهما.

ولم تذكر وزارة الخارجية السعودية موعد إعادة فتح السفارة.


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