سالم حنيش يكشف نقاط القوة في الترجي قبل مواجهة الأهلي

كشف سالم حنيش، محلل أداء منتخب مصر للشباب نقاط القوة في فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي مساء يوم 18 مايو الجاري، على إستاد حمادي العقربي في رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه، على إستاد القاهرة.

وأضاف: "الترجي محليًا في تونس نتائجه سلبية، ولكن في إفريقيا، يقدم نتائج جيدة، مثل فوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي".

وتابع: "حارس الترجي أمان الله ممشيش، من أبرز عناصر الفريق، ويخرج بشباك نظيفة في معظم المباريات، كما ساهم في هدف الفوز على صن داونز".

وأكمل: "رودريجيز ويان ساس أيضًا من أبرز عناصر فريق الترجي في الناحية الهجومية، وعلى الأهلي الانتباه إلى ذلك".

وأتم سالم حنيش تصريحاته قائلًا: "الأهلي والترجي لديهما أزمات دفاعية، وحارسا المرمى ينقذان الفريقين.. والترجي يعتمد على الهجمات المرتدة بشكل كامل".