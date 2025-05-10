بابا الفاتيكان: الذكاء الاصطناعي تحد رئيسي أمام البشرية

حدد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر رؤيته بشأن البابوية، حيث وصف الذكاء الاصطناعي بأنه تحد رئيسي أمام البشرية، في اجتماع مع الكرادلة في الفاتيكان.

ووصف أول بابا من الولايات المتحدة، حيث توجد مقار شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التكنولوجيا باعتبارها أكبر تحد في السنوات المقبلة "أمام الدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة، والعمل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي أول لقاء رسمي للبابا، أوضح ليو أنه سيتبع الإصلاحات التحديثية لسلفه البابا فرنسيس لجعل الكنيسة الكاثوليكية شاملة، ومهتمة بالمؤمنين، وكنيسة ترعى "الأقل حظا والمرفوضين".

واستشهد ليو مراراً بالبابا فرنسيس، وقال للكرادلة الذين انتخبوه إنه ملتزم تماماً بإصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني، واجتماعات الستينيات التي أدت إلى تحديث الكنيسة.

وكان ينظر إلى البابا فرنسيس باعتباره بابا رعايا الكنيسة، واختار الإقامة في دار الضيافة بدلا من المقر البابوي التقليدي داخل قصر الفاتيكان.

وقال مرشح بارز، كان يراه كثيرون في الفاتيكان باعتباره البابا القادم المحتمل، اليوم السبت إنه راض عن اختيار كاردينال آخر ليصبح البابا، حسبما أفادت وكالة (د ب أ).

وكتب أمين سر الدولة الكاردينال بييترو بارولين عن البابا ليو الرابع عشر في خطاب نشرته صحيفة "جورنالي دي فيتشينزا": "أعتقد أنني لا أفشي سرا عندما أكتب أن تصفيقا طويلا وحارا أعقب قبول (المجمع) الذي جعله البابا الـ 267 للكنيسة الكاثوليكية".

وأشار ليو إلى ما قدمه الذكاء الاصطناعي في تفسير اختيار لقبه (ليو الرابع عشر)، مشيرا إلى سميه: كان البابا ليو الثالث عشر، بابا من عام 1878 إلى عام 1903 ووضع الأساس للفكر الاجتماعي الكاثوليكي الحديث.

وقد فعل ذلك عبر رسالته البابوية الشهيرة "ريروم نوفاروم" عام 1891، التي تناولت حقوق العمال والرأسمالية في فجر عصر الصناعة.

يذكر أن البابا الراحل انتقد الرأسمالية الاقتصادية الحرة والاشتراكية المتمركزة حول الدولة، مما شكل نهجًا كاثوليكيًا مميزا في التعاليم الاقتصادية.