الجيش الباكستاني يعلن رده على استهداف الهند 3 مطارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بيان للجيش الباكستاني أفاد بأن الهجوم المضاد تضمن استهداف مطارات ونظام دفاع جوي ومواقع عسكرية للهند

أعلن الجيش الباكستاني، ردّه على استهداف القوات الهندية بهجوم صاروخي، 3 مطارات داخل البلاد.

وأضاف في بيان، السبت، أن الهجوم المضاد تضمن استهداف مطارات "سورت غره"، و"سيرسا"، و"باثيندا" و"أخنور" في الهند.

كما تم تدمير نظام الدفاع الجوي الهندي "إس - 400" بصاروخ فرط صوتي أطلقته مقاتلة باكستانية من طراز "J-17"، وفقا للبيان.

وأوضح أن الرد الباكستاني تضمن كذلك استهداف العديد من المواقع العسكرية داخل الهند.

وشارك الجيش الباكستاني مشاهد من الهجمات الصاروخية المضادة التي نفذها ضد الهند، مع وسائل الإعلام.

وعقب هذه التطورات، قرر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عقد اجتماع لهيئة القيادة الوطنية.

وتسبب الهجمات الهندية بإغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام رحلات الطيران وإلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية في البلاد.

وكان الجيش الباكستاني، قد أعلن في وقت سابق من صباح السبت، تعرض 3 مطارات داخل البلاد، من بينها مطار "نور خان" بمدينة روالبندي القريبة من العاصمة إسلام آباد، للاستهداف بصواريخ من قبل الجيش الهندي.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، تمديد إغلاق 24 مطارًا حتى 15 مايو الجاري، في ظل التوتر المتصاعد مع باكستان.