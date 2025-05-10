ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025.

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (253.نقطة لشهر أبريل 2025.

وأرجع الإحصاء، أهم الأسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والخضروات 1.2%، والسكر والأغذية السكرية 0.4%، والبن والشاي والكاكاو 0.4%، والأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة 2%، والأحذية 0.5%، والايجار الفعلي للمسكن 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 6.7%، والمفروشات المنزلية 0.9%، والاجهزة المنزلية 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 1.2%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 2.1%، وشراء المركبات 1.3%، والمنفق على النقل الخاص 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد 5.7%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية 15.6%، والوجبات الجاهزة 4.2%، وخدمات الفنادق 1.5%، والعناية الشخصية 2.4%، أمتعة شخصية 4.3%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض 0.6%، والزيوت والدهون 0.1%، والفاكهة 5.1%، بالإضافة إلى ثبات أسعار المشروبات الكحولية، والدخان، وخدمات الهاتف والفاكس، والرحلات السياحية المنظمة.



أولاً: التغير الشهرى (شهر أبريل 2025 مقارنة بشهـر مارس 2025)

تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.2%، بسبب إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض 0.6%، والزيوت والدهون 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%، بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والخضروات 1.2%، والسكر والأغذية السكرية 0.4%، ومنتجات غذائية أخرى 1.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.5%.

بينما ارتفع قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.7%، بسبب زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة 2%، والملابس الأخرى ومستلزماتها 1.5%، والتنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 4.5%، والأحذية بنسبة 0.5%.

وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبه 2.8%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، وصيانة وإصلاح المسكن 1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%.

وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.1%، بسبب ارتفاع أسعار الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى 0.7%، والمفروشات المنزلية 0.9%، والاجهزة المنزلية 1.2%، والأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 1.2%.

وصعد قسم الرعاية الصحية بنسبة 7.7%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.6%.

وزاد قسم النقل والمواصلات بنسبة 7.5%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%.

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1% .

ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.1%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 2.2%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 2.4%، وامتعة شخصية بنسبة 4.3%.



ثانياً: التغير السنوي (شهر أبريل 2025 مقارنة بشهر ابريل 2024)

صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 62%، والخضروات بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 16.1%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 14%، والدخان بنسبة 16.1%.

وارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 14.1%، بسبب ارتفاع أسعار الاقمشة بنسبة 2.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.1%، والاحذية بنسبة 15.2%، واصلاح الاحذية بنسبة 27.2%.

زاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 18.4%، بسبب ارتفاع أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3%.

وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 13%، بسبب زيادة أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 13.3%، والاجهزة المنزلية بنسبة 12.3%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 12.2% .

وصعد قسم الرعاية الصحية بنسبة 34.5%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 47.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.2%، وخدمات المستشفيات.

وصعد قسم الرعاية الصحية بنسبة 34.5%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 47.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.2%، وخدمات المستشفيات بنسبة 19.8%. وقفز قسم النقل والمواصلات بنسبة 33.7%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 14.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 27.7%، وخدمات النقل بنسبة 41%. وارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 11.3%، بسبب صعود أسعار خدمات البريد بنسبة 68.2%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 14.2%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11%.

وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 19%، بسبب ارتفاع أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 10.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 55.4%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 15.2%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 24.9%. وزاد قسم التعليم بنسبة 10%، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%. سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 14.2%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 14%، وخدمات الفنادق بنسبة 22.9%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 14.1%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 16.3%، والامتعة الشخصية بنسبة 25.9%.