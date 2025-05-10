حرص جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك على توجيه رسالة لجماهير الأبيض، بعد مغادرة تدريب الفريق الأول.

وكتب جوزيه بيسيرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نهاية فصلٍ تشرفتُ فيه بتمثيل هذا النادي العريق والشغوف، صاحب القاعدة الجماهيرية الاستثنائية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "نغادر بفخر وفخر بالرحلة التي قطعناها معًا، مع ذكر خاص لوصولنا إلى نهائي كأس مصر، وهي مباراة كنا واثقين من الفوز بها، رغم أن الظروف لم تسمح بذلك".

وأتم جوزيه بيسيرو تصريحاته قائلًا: "نحن ممتنون للاعبين ولجميع الجهاز الفني، وللجهاز الإداري، وللرئيس، ولمجلس الإدارة، نتمنى للزمالك كل التوفيق، ونحمل معنا المودة، والذكريات الجميلة، والاحترام المتبادل الذي بنيناه معًا".

وكان نادي الزمالك قد أعلن قبل يومين إقالة جوزيه بيسيرو من منصب المدير الفني للفريق الأول، مع تعيين أيمن الرمادي، لاستكمال تدريب الأبيض في الموسم الجاري.