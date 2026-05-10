محافظ الشرقية: حملات مرورية مكثفة على الطرق الرئيسية في 7 مدن لضبط المخالفين

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية بمختلف أنحاء 7 مراكز ومدن؛ لضبط المخالفين.

وشددت مديرية أمن الشرقية على تكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية في مراكز ومدن "الزقازيق - أولاد صقر - كفر صقر - الحسينية - أبو حماد - أبو كبير - فاقوس"؛ لمتابعة خطوط سير سيارات السرفيس، والتأكد من تراخيص السيارات الملاكي والدراجات النارية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من سائقي سيارات السرفيس والملاكي والدراجات النارية المخالفة؛ عقب فحص التراخيص والتأكد من سريان رخص القيادة والتسيير، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات اليومية على مدار الساعة لضمان الالتزام بالقواعد المرورية وإعادة الانضباط للشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يسهم في حماية المواطنين وتأمين حركة المرور.