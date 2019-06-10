أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أعرب عن قلقة من التوترات بشأن برنامج إيران النووي.

ووصل وزير الخارجية الألماني إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وطهران.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.