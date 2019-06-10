محاضر غش وهروب طالبين حصيلة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حصيلة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتي شهدت تحرير 6 محاضر غش لطلاب حاولوا الغش في مادتي الاقتصاد والإحصاء، داخل لجان الامتحان بمدارس "أبو كبير" الثانوية بنين، و"الشهيد صابر" الثانوية، و"أبو مليحة" للتعليم الساسي بالقُرين.

ورصد تقرير المتابعة لغرفة العمليات المركزية، تحرير محاضر لطالبين اثنين قاما بتمزيق كراسات الإجابة، وآخرين لاذا بالفرار بعدما حاول مراقب اللجنة الاستفسار من أحدهما عن سبب عدم كتابته اسمه على كراسة الإجابة، فيما فر الآخر بعدما استغل زميله هاتفه وقام بتصوير الامتحان ومشاركته عبر الإنترنت.

وأصيب مراقب إحدى اللجان بغيبوبة سكر، وطالبين اثنين بحالات إغماء داخل اللجان، حيث جرى نقل المراقب وأحد الطلاب إلى المستشفيات القريبة وخروجهما فور تعافيهما.

وأدى 44 ألفًا و584 طالبًا وطالبة امتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، موزعين على 122 لجنة امتحان بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما انتظمت الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وجرى تعزيز الخدمات الأمنية، فيما تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة ورصد أية شكاوي، فضلًا عن تأمين عملية استلام المظاريف وتوزيعها على رؤساء اللجان، مع التشديد على وضع خدمات مكثفة على كل لجنة.