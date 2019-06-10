كشفت إحدى الشركات العقارية الإنجليزية النقاب عن بناء مسبح شفاف على ارتفاع 200 متر، أعلى ناطحة سحاب في وسط لندن، ويستحوذ حوض السباحة على كامل مساحة سقف الناطحة بالكامل، وبالتالى ستضم العاصمةُ البريطانية لندن معلمًا معماريًا جديدًا، حسب تقرير اذاعته قناة الغد الاخبارية.

وأضاف التقرير أنه يمكن لسكان المبنى وزواره رؤية كل شيء داخل الحوض، حيث المسبح مصمم بإطلالة 360 درجة ولن يوجد بداخله سلم للدخول أو الخروج.

وأشار التقرير إلى أن الحوض المبتكر يستوعب 600 ألف لتر من المياه، ويعتلى مبنى مكونًا من 55 طابقًا يحمل اسم infinity London، وتنتهي الشركة من تشييد المبنى بحلول عام 2020.