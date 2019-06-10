السعودية: ضبط مئات الكيلوجرامات من المواد المخدرة وتوقيف 50 متهما في رمضان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ضبط مئات الكيلوجرامات من المواد المخدرة، وإحباط عدة محاولات للتهريب خلال شهر رمضان، فضلا عن توقيف 50 متورطا فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني القول إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر رمضان عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1367 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصا.

وأوضح أن المتهمين هم 23 من الجنسية الأثيوبية، و16 متهما من الجنسية اليمنية، وسبعة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد توقيفهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.