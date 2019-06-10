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بدأت نيابة بولاق الدكرور بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع بائعة فاكهة قتل زميله بسلاح أبيض لخلافات بينهما.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من الاهالي بمنطقة بولاق الدكرور بوحود مشاجرة بين بائعي فاكهة بالمنطقة ووجود قتيل بينهما.

وبانتقال القوات الأمنية تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين "بائعي فاكهة" بسبب الخلاف على مكان البيع، ما دفع أحدهما لتسديد عدة طعنات للآخر والذي خر قتيلا في الحال.

فيما ألقت القوات الأمنية القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد وبدأتت التحقيق مع المتهم.