مقتل ما لايقل عن 95 شخصًا في هجوم بوسط مالي

أعلنت حكومة مالي، الإثنين، أن ما لايقل عن 95 شخصا قتلوا عندما هاجم إرهابيون مشتبه بهم قرية بوسط مالي.

وجاء في بيان الحكومة، أن 19 شخصا فقدوا منذ أن هاجم مجهولون قرية سوبامي دا في منطقة موبتي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت الحكومة أن المهاجمين قتلوا أيضا الحيوانات وأحرقوا منازل، موضحة أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم.

يذكر أن وسط وشمال مالي تشهدان أعمال عنف متفرقة وهجمات، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث عام 2012 وشهد سيطرة الجماعات المتمردة الانفصالية والمسلحين ذو الصلة بتنظيم القاعدة على المنطقة.

وأسفرت العمليات العسكرية الفرنسية والأفريقية بجانب جهود جيش مالي عن تفرقة المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة، ولكن أنشطة التمرد والعمليات المسلحة استمرت في بعض المناطق، على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام.