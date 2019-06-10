توحد 3 صحف روسية كبرى لدعم صحفي محتجز

توحدت ثلاث من الصحف الأكثر شعبية في روسيا، اليوم الاثنين، لدعم الصحفي إيفان جولونوف، الذي تم إلقاء القبض عليه بسبب اتهام بالتورط في جريمة مخدرات.

ونشرت كل صحيفة من صحف "فيدوموستي" و"كوميرسانت" و"آر. بي. سي"، على صفحة غلافها وبخط كبير، عبارة: "أنا/نحن إيفان جولونوف"، مصحوبة بافتتاحيات تدعو إلى التحقيق في القضية.

ويُعرف جولونوف، الذي تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، بكتابته مقالات استقصائية لاذعة عن حكومة مدينة موسكو، على موقع "ميدوزا" الالكتروني الإخباري المستقل، وهو موقع له شعبية واسعة.

وتزعم السلطات أنه قد تم ضبط منشط الميفيدرون الاصطناعي، المعروف باسم "أملاح الاستحمام"، بحوزة جولونوف، البالغ من العمر 36 عاما، حيث يواجه تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

في تقرير حول القضية، زعم موقع "ميدوزا" أن الصحفي قد تعرض للضرب على أيدي الشرطة.

وجاء في التقرير أن "فريق إسعاف قد قام بفحص جولونوف، وقرر أنه مصاب بارتجاج في المخ، وورم دموي، ويحتمل تعرض أضلاع لديه للكسر".

من ناحية أخرى، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الحكومية، إن الكرملين يتابع القضية عن كثب.